ميدل إيست مونيتور: القوات التركية باقية في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 November, 2020

كشفت مصادر أمنية تركية أن القوات التركية ستبقى في ليبيا طالما ترغب حكومة الوفاق الوطني في ذلك.

واتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 على عودة القوات التركية إلى بلادها وتبادل المعتقلين خلال اجتماع استمر يومين لبحث آليات تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لما أورده موقع ميدل إيست مونيتور.

وأكدت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز “وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى قواعدها وانسحاب القوات الأجنبية من خط المواجهة”، دون تقديم المزيد تفاصيل.

تضم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة أعضاء من الجيش الوطني الليبي.

وعلى صعيد الاتفاق أكدت مصادر لوكالة الأناضول التركية الرسمية استمرار دعم تركيا لليبيا مستقلة وذات سيادة تحتضن كل الليبيين.

وجددت المصادر دعم تركيا لعملية سياسية بين أطراف الصراع وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إرساء الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية ترحب بأي خطوات ملموسة في هذا الصدد.

ولفتت المصادر إلى استمرار تركيا في تقديم التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية إلى ليبيا بالإضافة إلى الدعم العسكري في إطار التزامها بالاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق الوطني.

انطلقت جولة من المحادثات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في 26 أكتوبر عبر الفيديو كونفرنس، بينما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر في 9 نوفمبر.