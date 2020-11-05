الحويج: التعايش بين الأديان هو مصدر قوة للإنسانية وللعيش بسلام.. والتطرف لا دين له

ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي القس الساندرو أوفرند ريجيلو أسقف الكنيسة الكاثولوكية في بنغازي.

الحوبج أوضح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن التعايش بين الأديان هو مصدر قوة للإنسانية وللعيش بسلام، وأن التطرف لا دين له وهو مرفوض رفضًا قاطعًا من قبل كافة المسلمين.

وأعرب القس عن ارتياحه في إقامته بمدينة بنغازي وشعوره بالأمان والاستقرار وأن الإسلام والمسيحية هما دينان يدعوان للسلام والمحبة، مضيفًا: “ونحن ندعو في صلاتنا إلى أن يعم السلام في ليبيا، كما نطالب بأن يتم السماح للمسيحين من أبناء الجاليات الأجنبية في إقامة صلواتهم في مكان جديد، وذلك بسبب تدمير مقر الكنيسة أثناء الحرب على الإرهاب”.

وعرض استعداده لإقامة برنامج للدعم النفسي للشباب والأطفال في بنغازي يقوم بتنفيذه خبراء وأطباء علم نفس وبالتشاور مع الجهات الليبية المعنية.

فيما أكد الحويج على أنه سيتم دراسة طلب القس وتقديم كافة التسهيلات للكنيسة الكاثولوكية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية