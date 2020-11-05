“التكبالي”: اعتقال “البيدجا” جاء تصفيةً لحسابات داخلية

اعتبر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن اعتقال عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ”البيدجا” كان تصفية حسابات داخلية، وتحديدًا بعدما وجّه اتهامات لقيادات في مؤسسة النفط، بسرقته وتهريبه.

وقال “التكبالي” إن حكومة “الوفاق” لم تصدر أي تصريح يتعلق بتسليم “البيدجا” إلى الإنتربول، وربما يكون هناك وعد أُعطي للمجموعات المسلحة في الزاوية بعدم تسليمه نهائيًا، وهذا ما دعاهم للانسحاب من طرابلس.

وشكّك عضو مجلس النواب في قدرة حكومة “الوفاق” على المساس بأي عنصر آخر من القيادات المسلحة المطلوبة دوليًا، أو من قيادات التشكيلات المسلّحة بشكل عام.

وعزا “التكبالي” ذلك إلى ما تملكه هذه القيادات من ترسانة أسلحة، وعلاقات ونفوذ وموالين كثر بحكم المصالح، كما أنها تملك وثائق تدين قيادات في “الوفاق” باتهامات مختلفة؛ مما يعني أن القبض عليها قد يهدّد بتسريب هذه الوثائق للإعلام

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