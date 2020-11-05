مصادر: باشاغا تعهد بالإفراج عن المصريين في سجون الوفاق

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، تعهد خلال زيارته للقاهرة بالإفراج عن المصريين في سجون الوفاق.

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