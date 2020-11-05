مصادر: باشاغا تعهد بالإفراج عن المصريين في سجون الوفاق

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، تعهد خلال زيارته للقاهرة بالإفراج عن المصريين في سجون الوفاق.
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، تعهد خلال زيارته للقاهرة بالإفراج عن المصريين في سجون الوفاق.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
طبعا ليس كل المصريين فقط المعتقلين ظلما اما من ارتكب اى جناية فبجب ان بحاسب فلو كان داعشى مصرى فلا يمكن الافراج عنه وكفاية ياموقع الخرفان فليس هناك احد فوق القانون
توا هذا فرخ القحبة المصراتية من اعطاه الشرعية يجتمع مع المصريين ويصول ويجول وكانه رئيس دولة …من اعطاكم الشرعية يا كلاب فبراير يا مجرمين؟؟؟
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