مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي: يجب وقف التدخلات الخارجية الهدامة في ليبيا

جدد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أسامة عبد الخالق، التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية.

وقال عبد الخالق في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الخميس، إن مصر تعمل على حفظ وحدة وسيادة الأراضي الليبية، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدامة المدفوعة بأطماع ومصالح ضيّقة دون اعتبار لاستقرار ومعاناة الشعب الليبي.

ونوّه الدبلوماسي المصري إلى الدور الإيجابي لدول جوار ليبيا، وعلى رأسها القاهرة، في مساعيها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات التي تحقّقت مؤخرًا على صعيد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم برعاية أممية، والذي ساهم فيه بشكل مباشر الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها “محادثات الغردقة” في شهر سبتمبر الماضي.

وأكد عبد الخالق على أهمية دعم الاتحاد الإفريقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة الليبية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.