صالح يبحث ميزانية مرصد إدارة وتخطيط الأزمات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كلا من رئيس مجلس التخطيط الليبي مفتاح عبد الواحد و المدير التنفيذي للمرصد الوطني لإدارة و تخطيط الأزمات عبد الباسط الكزة بحضور مستشار مجلس التخطيط الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس انواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة القبة مناقشة الميزانية العامة للمرصد بالإضافة إلى مناقشة المشروع الوطني لإدارة وبناء الدولة الذي سيشرع مجلس التخطيط في الإعداد له بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات الليبية .