الخارجية الروسية تصف عدول السراج عن استقالته بـ ” أمر منطقي “

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده ترى أن قرار رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج المتعلق بسحب استقالته من رئاسة المجلس الرئاسي معقول ومنطقي، ويضمن تفادي حدوث فراغ في السلطة بالبلاد.

وقال بوغدانوف، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن ممثلين أجانب طلبوا من السراج ذلك تجنبا لحدوث فراغ في السلطة، مشير إلى أن السراج وعد منذ البداية أنه سيستقيل بحلول نهاية أكتوبر، بعد وجود من تنتقل السلطة إليه.

ولفت بوغدانوف إلى أنه من المقرر أن يعقد في تونس منتدى للحوار الوطني الليبي، من خلاله تتم مناقشة قضايا إعادة الهيكلة السياسية، وإنشاء بعض الهيئات الرئاسية لفترة محددة تصل إلى عام ونصف، من أجل إجراء الانتخابات فيما بعد.

يذكر أن السراج، الذي تولى منصبه في مارس 2016، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه يعتزم نقل سلطاته التنفيذية بحلول نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أنه يتوقع بحلول هذا التاريخ الانتهاء من أعمال اللجنة التفاوضية وتشكيل مجلس رئاسي جديد.

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