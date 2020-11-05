تسجيل 853 حالة إصابة بفيروس كورونا وفقا للمركز الوطني

في تحديثه اليومي للوضع الوبائي في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلام 3 آلاف و884 عينة، أسفرت نتائج تحليلها عن 853 عينة موجبة، مقابل 2531 عينة سلبية، لكن هذا الفارق لا يعني أننا في مأمن من فيروس كورونا، حيث سجل المركز الوطني 7 حالات وفاة جديدة حسب آخر إحصائية.
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قناة ليبيا
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