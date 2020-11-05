«عقيله صالح» يناقش مع «رئيس مجلس التخطيط» المشروع الوطني لبناء الدولة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس مجلس التخطيط الليبي مفتاح عبد الواحد والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لإدارة وتخطيط الأزمات عبد الباسط الكزة بحضور مستشار مجلس التخطيط الليبي.

ناقش اللقاء، الميزانية العامة للمرصد بالإضافة إلى مناقشة المشروع الوطني لإدارة وبناء الدولة الذي سيشرع مجلس التخطيط في الإعداد له بمشاركة أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات الليبية .

وكان رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، الإثنين الماضي، بمكتبه في مدينة القبة وفد قبيلة السنينات.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن اللقاء تناول آخر مستجدات الشأن الليبي وعلى رأسها المسار السياسي.

وعبر وفد قبيلة السنينات عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البرلمان على ما بذله من جهد لتحقيق السلام وإعادة الهدوء والطمأنينة للوطن.

كما ثمن الوفد، وبارك رؤية عقيله صالح للحل السياسي الليبي، مؤكدين أنها سوف تعيد الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا .

والتقى “عقيله صالح”، في وقت سابق، بمكتبه في مدينة القبة وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا، حيث تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات المسار السياسي في البلاد وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

وأكد وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا عن اعتزازهم وفخرهم برئيس مجلس النواب على ما قدمه من انجازات طوال مسيرته كرئيس لمجلس النواب الليبي، مثمنين عاليا الجهود التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن.

وتعهد وفد رابطة شباب قبائل التبو بالتزامهم بالمبادئ القائمة على الاحترام المتبادل وتمسكهم بروح التعاون والتسامح واستعدادهم للمشاركة في حلحلة المشاكل التي تخص المجتمع عموماً وفئة الشباب بشكل خاص، معبرين في الوقت نفسه عن ثقتهم اللامحدودة برئيس مجلس النواب كونه ولي الأمر الشرعي والوحيد في البلاد.