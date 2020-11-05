الثني يصدر تعليماته بإتمام الإجراءات المالية لمركزي بنغازي وطبرق الطبيين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس على سير عمل وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وناقش رئيس الحكومة مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، سير عمل الوزارتين وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجههما، وآليات تذليلها.
وبحث الاجتماع عمل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، وعمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات.
وأكد الثني على ضرورة إشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي.
وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في إيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي.
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