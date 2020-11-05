الثني يصدر تعليماته بإتمام الإجراءات المالية لمركزي بنغازي وطبرق الطبيين

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس على سير عمل وزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وناقش رئيس الحكومة مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، سير عمل الوزارتين وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجههما، وآليات تذليلها.

وبحث الاجتماع عمل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، وعمل العيادات والمجمعات الصحية بالبلديات.

وأكد الثني على ضرورة إشراك جميع العاملين بمراكز الرعاية الصحية والتزامهم بالعمل والدوام الرسمي.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في إيجاد الآلية المناسبة لإتمام الإجراءات المالية لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي.