الثني يوجه بتدريب وتطوير العناصر الإدارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
05 November, 2020
وجه رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بضرورة تدريب وتطوير العناصر الإدارية ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد للتدريب وتمكين الكفاءات الإدارية بمواقع قيادية.
وشدد الثني اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة المكلفة بموجب قرار الثني رقم 131 لعام 2018 ميلادي، والمختصة بمتابعة وتقييم عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات المختصة على ضرورة اختيار العناصر الإدارية بعناية فائقة لتساهم في تسير العمل الإداري بالشكل الصحيح.
واستعرض الثني خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة سير عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وقدمت اللجنة تقريرها المفصل عن سير عمل الهيئات والمؤسسات العامة.
وأكد الثني على جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة العمل وفق القوانين واللوائح الإدارية والمالية السارية وأوضح أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو وضع تقرير مفصل عن آلية عمل الهيئات والمؤسسات العامة، وتنفيذها لكافة القوانين اللوائح المعمول بها.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الدعم المالي لكافة الهيئات والمؤسسات العامة، لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل واتباع اللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها بالدولة، رغم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الليبية.
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