الثني يوجه بتدريب وتطوير العناصر الإدارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بضرورة تدريب وتطوير العناصر الإدارية ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد للتدريب وتمكين الكفاءات الإدارية بمواقع قيادية.

وشدد الثني اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة المكلفة بموجب قرار الثني رقم 131 لعام 2018 ميلادي، والمختصة بمتابعة وتقييم عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات المختصة على ضرورة اختيار العناصر الإدارية بعناية فائقة لتساهم في تسير العمل الإداري بالشكل الصحيح.

واستعرض الثني خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة سير عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وقدمت اللجنة تقريرها المفصل عن سير عمل الهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد الثني على جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة العمل وفق القوانين واللوائح الإدارية والمالية السارية وأوضح أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو وضع تقرير مفصل عن آلية عمل الهيئات والمؤسسات العامة، وتنفيذها لكافة القوانين اللوائح المعمول بها.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الدعم المالي لكافة الهيئات والمؤسسات العامة، لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل واتباع اللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها بالدولة، رغم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الليبية.