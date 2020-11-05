الهيئة التأسيسية: البعثة الأممية ليس من اختصاصها تعديل مشروع الدستور

أكد أعضاء في الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، أن البعثة الأممية أو لجنة الحوار التي ستجتمع بتونس ليس من اختصاصهما البحث أو التعديل في مشروع الدستور أو حتى إلغائه.

وأوضح الأعضاء في مؤتمر صحفي لهم بطرابلس، أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الدستور من قبل أي جهة، قبل عرضه على الاستفتاء العام، والشعب وحده هو الذي يقرر.

يذكر أن البعثة الأممية سبق لها أن عرضت استطلاعا للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار، مشددة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

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