«الثني»: لابد من اختيار عناصر الهيئات العامة بعناية فائقة لتساهم في تسيير العمل الإداري

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة سير عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بمقر ديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع، اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس الحكومة، رقم 131 لعام 2018 ميلادي، والمختصة بمتابعة وتقييم عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات المختصة.
وقدمت اللجنة، تقريرها المفصل عن سير عمل الهيئات والمؤسسات العامة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة العمل وفق القوانين واللوائح الإدارية والمالية السارية.
وأوضح “الثني” أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو وضع تقرير مفصل عن آلية عمل الهيئات والمؤسسات العامة، وتنفيذها لكافة القوانين اللوائح المعمول بها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ضرورة لتدريب وتطوير العناصر الإدارية ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد للتدريب وتمكين الكفاءات الإدارية بمواقع قيادية.
وتمسك “الثني” بضرورة اختيار هذه العناصر بعناية فائقة لتساهم في تسيير العمل الإداري بالشكل الصحيح.
وتطرق الاجتماع، إلى أهمية الدعم المالي لكافة الهيئات والمؤسسات العامة، لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة العمل واتباع اللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها بالدولة، رغم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الليبية.
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