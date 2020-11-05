«الثني»: لابد من اختيار عناصر الهيئات العامة بعناية فائقة لتساهم في تسيير العمل الإداري

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة سير عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بمقر ديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع، اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس الحكومة، رقم 131 لعام 2018 ميلادي، والمختصة بمتابعة وتقييم عمل الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات المختصة.

وقدمت اللجنة، تقريرها المفصل عن سير عمل الهيئات والمؤسسات العامة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة العمل وفق القوانين واللوائح الإدارية والمالية السارية.

وأوضح “الثني” أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو وضع تقرير مفصل عن آلية عمل الهيئات والمؤسسات العامة، وتنفيذها لكافة القوانين اللوائح المعمول بها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ضرورة لتدريب وتطوير العناصر الإدارية ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد للتدريب وتمكين الكفاءات الإدارية بمواقع قيادية.

وتمسك “الثني” بضرورة اختيار هذه العناصر بعناية فائقة لتساهم في تسيير العمل الإداري بالشكل الصحيح.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية الدعم المالي لكافة الهيئات والمؤسسات العامة، لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة العمل واتباع اللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها بالدولة، رغم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الليبية.