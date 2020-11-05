شركة الزاوية: تواصل عمليات إعادة تشغيل الوحدات لإنتاج المشتقات النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط تواصل عمليات إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بالشركة لإنتاج مختلف أنواع المشتقات النفطية لدعم استقرار السوق المحلي من خلال توفير هذه المشتقات بعد أن توقف الإنتاج لشهور بسبب توقف إمدادات الخام.

وبينت شركة الزاوية لتكرير النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد أن شرعت الشركة خلال الأيام القريبة الماضية في إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية”Topping Unit”، وتمكن الفنيين من تشغيل التوربينات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية للتقليل من الاعتماد على الشبكة العامة، ثم استئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء الشركة وبشحنة اولى تقدر بـ 630 الف برميل من النفط الخام.

وأكد مراقب التكرير محمد مسعود الشروع في إعادة تشغيل وحدات التحسين الثانية ” Platforming Units “لإنتاج مادة البنزين وغاز الطهي والنافتا الخفيفة، حيث تم تحويل المنتجات إلى الخزانات اليوم الخميس بعد أن تم التغلب على جميع المصاعب الفنية المصاحبة لعملية إعادة التشغيل.

وبينت الشركة أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لأسبوع من العمل لذوي الاختصاص بالشركة لتجهيز هذه الوحدات لإعادة التشغيل