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وليامز تعد بطرح مشاكل مدينة غدامس “محليا ودوليا”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس كان لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز لقاء مع مسؤولي المجلس البلدي والفعاليات النسائية ونشطاء المجتمع المدني للتباحث في عدة قضايا تهم البلدية وأهلها.

وتم الحديث خلال اللقاء الذي اتسم بالودية، عن العديد من الصعاب والمسائل التي يمكن للبعثة الأممية أن تسهم في حلها، من بينها ظروف جائحة كورونا والهجرة غير القانونية وإشكالية وضع مدينة غدامس التاريخية بقائمة الخطر لدى منظمة اليونسكو وبعض القضايا التي تهم الشباب والمرأة.

وعدت وليامز بعد الاجتماع بتحريك المواضيع لدى المنظمات الدولية وبعض الدوائر الحكومية، فقابلها مسؤولو المجلس بلفتة تكريم تمثلت في منحها شهادة تقدير لما قالوا إنه لدورها في إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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