وليامز تعد بطرح مشاكل مدينة غدامس “محليا ودوليا”

بعد انتهاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس كان لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز لقاء مع مسؤولي المجلس البلدي والفعاليات النسائية ونشطاء المجتمع المدني للتباحث في عدة قضايا تهم البلدية وأهلها.

وتم الحديث خلال اللقاء الذي اتسم بالودية، عن العديد من الصعاب والمسائل التي يمكن للبعثة الأممية أن تسهم في حلها، من بينها ظروف جائحة كورونا والهجرة غير القانونية وإشكالية وضع مدينة غدامس التاريخية بقائمة الخطر لدى منظمة اليونسكو وبعض القضايا التي تهم الشباب والمرأة.

وعدت وليامز بعد الاجتماع بتحريك المواضيع لدى المنظمات الدولية وبعض الدوائر الحكومية، فقابلها مسؤولو المجلس بلفتة تكريم تمثلت في منحها شهادة تقدير لما قالوا إنه لدورها في إحلال السلام وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا.

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