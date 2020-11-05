محرضاً المليشيات على العنف.. الغرياني: جهزوا أنفسكم لحروب قادمة تأكل الأخضر واليابس

دعا المفتي المعزول، الصادق الغرياني، اليوم الخميس، قوات ما تسمى “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لرفض القبول بالمرحلة الانتقالية المقبلة التي ستنبثق عن الحوار السياسي بتونس، والاستمرار في حمل السلاح.

وزعم الغرياني، في مقطع مرئي، أن عناصر ما تسمى بركان الغضب دفعوا الثمن باهظاً في جبهات القتال من أجل قضيتهم، لافتا إلى أنهم إذا وافقوا وسكتوا و دخلوا في مرحلة انتقالية قادمة، هذا معناه أن يجهزوا أنفسهم لحروب قادمة تأكل الأخضر واليابس .

وواصل الغرياني تحريضه على الحرب، داعياً مليشيات الزاوية ومصراتة إلى عدم الاستسلام وتكرار نفس الأخطاء و على التدخلّ في المشهد السياسي، وذلك بالسعي إلى مسك زمام الأمور وقت السلم وعدم الاكتفاء بالقبول بدعوات المشاركة في القتال فقط، قائلا: “للأسف قادة الكتائب كلها مستسلمة، فلما يدعونهم للحرب يقاتلون، ولما تنتهي الحرب بدلا من أن يتولوا زمام الأمور يتفرجون سواء مليشيات الزاوية أو غريان أو المناطق الكبرى”.

وشنّ الغرياني الذي اشتهر بفتاويه ومواقفه المناصرة لتركيا ررئيسها رجب طيب أردوغان، هجوما على مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة واتهمهم بالارتهان والانبطاح للدول الأجنبية وللبعثة الأممية والتفريط في سيادة البلاد.

وقبل أيام، طالب الغرياني سكان طرابلس بالخروج ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة التي وصفها بـ”العاجزة” في مظاهرات مسلحة وقتل أعضائها، وقلّل من أهمية الحوارات التي تجري بين الأطراف المتصارعة لحل الأزمة الليبية، وقال إنّها من قبيل المسكنات، ولن تؤدي إلى حل صحيح.

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