“إعلام مصراتة”: عمداء بلديات بالجنوب يعقدون اجتماعا في ديوان البلدية

قال المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة إن عددا من عمداء بلديات الجنوب الليبي عقدوا اجتماعا بمقر ديوان البلدية، اليوم الخميس، دون أن يوضح أسماء تلك البلديات.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له، أن الاجتماع تناول أهم الصعوبات التي تعرقل عمل البلديات، والمشكلات التي يعانيها المواطن، وأبرزها عدم توفر مادتي الوقود والديزل في مدن ومناطق الجنوب، على حد زعمه.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه “الساعة 24″، أن رؤساء البلديات طالبوا بتزويدهم بكميات من الوقود والديزل، على أن يتم تأمين سيارات النقل، كاتفاق أساسي، وذلك بعد موافقة غرفة عمليات أبوقرين (التابعة لمليشيات الوفاق المسلحة)، باعتبارها منطقة عمليات عسكرية، على حد ادعائه.