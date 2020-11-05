اكتشاف خمس مقابر جماعية في ترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الخميس اكتشاف خمس مقابر جماعية جديدة بمدينة ترهونة بها 14 جثة جرى انتشالها حتى الآن.

وأكدت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه مع استمرار أعمال البحث والاستكشاف بمدينة ترهونة تحديداً (مشروع الربط)، تمكنت فرق الهيئة من اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة، تم العمل على 3 منها حتى الآن.

وبينت الهيئة أنه في المقبرة الأولى جرى انتشال 4 حالات (أشلاء) وفي المقبرة الثانية جرى انتشال جثتين إثنتين وفي المقبرة الثالثة جرى انتشال 8 جثث موضحة أنه سيجري العمل على المقبرتين الرابعة والخامسة يوم السبت القادم.