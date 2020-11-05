تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، حسب وسطاء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 3 قروش، مسجلًا 6.29 دينار الخميس (آخر تداولات الأسبوع) مقابل 6.26 دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، صعد سعر الجنيه الاسترليني بفارق 4 قروش، مسجلًا 8 دنانير مقابل 7.96 دينار الأسبوع الماضي، لكن اليورو تراجع بفارق 11 قرشًا، مسجلًا 7.26 دينار مقارنة بـ7.37 دينار الأسبوع الماضي.

كما تراجعت الليرة التركية اليوم بفارق 3 قروش، مسجلة 0.75 دينار مقابل 0.78 دينار الأسبوع الماضي، فيما صعد الدينار التونسي بفارق هامشي، مسجلًا 2.26 دينار مقابل 2.25 دينار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا