البيضاء.. اختتام دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية

اختتمت دورة تدريبية للسلامة والصحة المهنية في مدينة البيضاء، حيث قادها المدرب وليد يحيى ارحيم واستمرت أربعة أيام وأقيمت في مقر مفوضية كشاف المدينة.

وتأتي هذه الدورة من أجل تحقيق أهداف المجال العلمي وروح التعاون بين قطاع مكتب المرافق والإسكان البيضاء في نقل المعرفة في كافة المجالات التخصصية بشكل راقي وحضاري بحسب القائمين عليها.

وشملت محاور الدورة التدريبية قوانين السلامة والصحة المهنية و مبادئ مكافحة الحريق والتمارين على إسطوانات الإطفاء والسلامة في الإنشاءات المدنية ومبادئ الإسعافات الأولية وكلها مهمة ومهمة جداً للمتدربين من أجل اكتساب المعرفة والدخول إلى مضمار العمل الميداني.

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