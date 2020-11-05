ليبيا الان

البيضاء.. اختتام دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت دورة تدريبية للسلامة والصحة المهنية في مدينة البيضاء، حيث قادها المدرب وليد يحيى ارحيم واستمرت أربعة أيام وأقيمت في مقر مفوضية كشاف المدينة.

وتأتي هذه الدورة من أجل تحقيق أهداف المجال العلمي وروح التعاون بين قطاع مكتب المرافق والإسكان البيضاء في نقل المعرفة في كافة المجالات التخصصية بشكل راقي وحضاري بحسب القائمين عليها.

وشملت محاور الدورة التدريبية قوانين السلامة والصحة المهنية و مبادئ مكافحة الحريق والتمارين على إسطوانات الإطفاء والسلامة في الإنشاءات المدنية ومبادئ الإسعافات الأولية وكلها مهمة ومهمة جداً للمتدربين من أجل اكتساب المعرفة والدخول إلى مضمار العمل الميداني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك