التكبالي: الوفاق لا تجرؤ على المساس بأي عنصر آخر من المليشيات واعتقال البيدجا تصفية حسابات

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة ستكون عاجزة عن المساس بأي عنصر آخر من المليشيات أو العناصر المطلوبة دوليا.

وأوضح التكبالي، في تصريح صحفي، أن قيادات المليشيات تمتلك ترسانة أسلحة، وعلاقات ونفوذ وموالين كثر بحكم المصالح، مضيفا أنها تملك أيضًا وثائق تدين قيادات حكومة الوفاق غير المعتمدة كافة بتهم مختلفة، ما بين فساد وسرقات كبرى، وأن القبض عليهم قد يهدد بتسريب هذه الوثائق.

وبيّن التكبالي أن حكومة الوفاق غير المعتمدة، لم تصدر أي تصريح يتعلق بتسليم عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا” مُهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، للإنتربول، موضحًا أنه من المحتمل أن تكون الوفاق وعدت ميليشيات الزاوية بعدم تسليمه نهائيًا، ولذا انسحبوا من العاصمة طرابلس.

وقال التكبالي، إن اعتقال البيدجا جاء في إطار تصفية الحسابات الداخلية، بعد أن وجّه الأخير اتهامات لقيادات في مؤسسة النفط بسرقته وتهريبه.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد أعلنت، الشهر الماضي، القبض على “البيدجا”؛ تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر عن مكتب النائب العام، وصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وطلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لقيامه رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

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