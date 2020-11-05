السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم الخميس بالقاهرة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أهمية استغلال قوة الدفع التي تولدت خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي وتثبيت وقف إطلاق النار

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري بسام راضي أنه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق المتبادل حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية الهامة بما في ذلك تطورات الأزمة الليبية.

وأكد السيسي على أهمية استغلال قوة الدفع التي تولدت خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي وفق مقررات مسار برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية ونقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.