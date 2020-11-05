حسن: وجود الأتراك بقاعدة الوطية يبعث في نفوس الإرهابيين في ليبيا الطمأنينة

ليبيا – رأى المحلل العسكري الرائد محمد حسن أن التنظيمات الإرهابية أخذت تتمدّد بحرية في الساحل الغربي، نتيجة لاحتلال تركيا قاعدة “الوطية” التي تعتبر خطّ إمداد لعناصرهم الإرهابية الموجودة في كامل مناطق الساحل الغربي.

حسن وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أوضح أن وجود القوات التركية في الوطية يبعث في نفوس الإرهابيين الطمأنينة بأن مشروع قيام دولتهم المتطرّفة في شمال أفريقيا ماضٍ في اتجاهه الصحيح.

وبيّن أن الاتفاق العسكري القاضي بإخراج قوات تركيا ومرتزقتها سيضع هؤلاء الإرهابيين في موقف ضعف، لأنّ اعتمادهم كلي على ما تقدمه لهم تركيا من دعم لوجستي وإمداد عسكري.

واختتم المحلّل العسكري قائلًا أن إخلاء قاعدة الوطية الجوية من المرتزقة والإرهابيين يعني أن الإرهابيين في كامل شمال أفريقيا ودول المغرب العربي خسروا أحد أهم مواقعهم الاستراتيجية التي تضمن لهم المضي قدمًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية