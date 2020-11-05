سرت تمضي في حملة نظافة واسعة.. وتنشر الوعي

تحت شعار (سرت مدينتي الجميلة)، تستمر حملة النظافة الواسعة التي تنفذها الشركة العامة لخدمات النظافة والتي كانت قد انطلقت قبل 20 يوماً وتستهدف تنظيف وإزالة كافة تكدسات القمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق والمتنزهات والحدائق العامة وكافة الأحياء السكنية.

وقامت الشركة العامة لخدمات النظافة بتركيب لافتات توعوية بعدة شوارع حملت شعارات تثقيفية للمحافظة على نظافة المدينة التي تستحق الأفضل دائماً رغم الصعوبات .

مساعٍ حثيثة من قبل الشركة العامة لخدمات النظافة التي تقدم كل ما في وسعها من أجل أن تكون مدينة سرت أفضل على الدوام.

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