الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي والخليج بدءا من السبت

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إنه من المحتمل حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي والخليج بداية من السبت المقبل.

وأوضح المركز، في بيان له، أن تلك المناطق ستشهد تكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا، الأمر الذي قد يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريانها ببعض الأودية المحلية.

وأشار المركز إلى أن هذه الموجة السيئة ستكون مصحوبة برياح شمالية نشطة وقوية، على المناطق الساحلية، ما تتسبب في ارتفاع الموج واضطراب حالة البحر.

يذكر أن النشرة الجوية قد صرحت أن مناطق الشمال الشرقي تشهد مساء اليوم سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية.

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