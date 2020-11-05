الثني يأذن بالتعاقد لمشاريع المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي

منح رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اليوم، الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة للبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري.

الاجتماع تناول مختلف المشاريع المستهدف تنفيذها بمناطق غرب بنغازي، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته أيضا بضرورة الإسراع في استكمال طريق بنغازي سلوق.

بدوره، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه على تواصل تام مع كافة المحلات التابعة للبلدية لضمان وصول الخدمات إلى كافة المواطنين.

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