الثني يأذن بالتعاقد لمشاريع المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي

منح رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اليوم، الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة للبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري.
الاجتماع تناول مختلف المشاريع المستهدف تنفيذها بمناطق غرب بنغازي، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته أيضا بضرورة الإسراع في استكمال طريق بنغازي سلوق.
بدوره، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه على تواصل تام مع كافة المحلات التابعة للبلدية لضمان وصول الخدمات إلى كافة المواطنين.
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