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مصلحة الطيران المدني تمنح الشركات الإذن بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

‏⁧‫علمت “الساعة 24” من مصادر مطلعة أن مصلحة الطيران المدني أذنت لجميع شركات الطيران بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأعلن آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الليبي العميد عبد القادر النعاس إعادة تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل، لرفع المعاناة عن المواطن بالجنوب الليبي.

وقال النعاس في تصريحات إعلامية أول من الثلاثاء “إنه التقى مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وأطلعه على توفر الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المواطنين في السفر، واستكمال الأجهزة الأمنية لخطة تأمين المطار بالتعاون مع الأجهزة بمنطقة سبها العسكرية، وعليه أصدر القائد العام للجيش قرارا باستئناف تشغيل مطار سبها الدولي للرحلات الداخلية والخارجية بداية من الأسبوع المقبل”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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