داخلية الوفاق: تسيير دوريات أمنية بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس تسيير دوريات أمنية داخل منطقتي السراج والكريمية بالعاصمة طرابلس. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إدارة إنـفـاذ الـقانـون فـرع طـرابـلس بالإدارة الـعامـة للـعـملـيات الأمـنـية قامت بـتـسـيير عـدة دوريـات أمـنـية لـدعم ومـسانـدة الـدوريات الأمـنـية الأخـرى الـعامـلة داخـل مـنطقـتي الـسـراج والـكريـمـية الـتابـعة لـلإدارة وذلك مـن أجـل بـسـط الأمـن داخـل هـذه الـمـناطـق ومـسـانـدة الأجـهـزة الأمـنـية الأخـرى وضـبـط الـمـجرمـين ومـنـع حـدوث أي تـجـاوزات أمـنـية.

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