مديرية أمن بنغازي تعد بالكشف عن تفاصيل جريمة قتل بطريق بحر الصابري

وعدت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، بالكشف عن تفاصيل جريمة قتل مواطن عثر على جثته داخل سيارته بطريق بحر الصابري، أمس الأربعاء، وذلك بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حيال الحادث من قبل النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها و«بجهود المركز المختص (مركز شُرطة الصابري) وقسم البحث الجنائي وبمتابعة مُباشرة من مُدير أمن بنغـازي العقيد ونيس الشكري وبمعية النيابة العامة تعد بالكشف عن تفاصيل الجريمة».

وأوضحت المديرية أن «إشارة لاسلكية وردت أمس الأربعاء من قبل أعضاء وحدة التحريات بمركز شُرطة الصابري مفادها العثور على مركبة نوع (مرسيدس) بيضاء اللون على طريق بحر الصابري بالقرب من المنقار معتمة الزجاج مغطاه بالكرتون وزجاج السائق أيضاً مغطى بالكرتون والمركبة مغلقة وبداخلها شخص أسمر البشرة الدماء تغطي وجهه وفاقد للوعي».

وأكدت المديرية تكليف «فريق بحث وتحري في مسرح الجريمة على الفور وتحديد مهام ودور كل عضو في فريق البحث والتحري لمعاينة مسرح الجريمة، وكذلك تأمين مسرح الجريمة وإعداد قائمة بمن دخل وخرج من مسرح الجريمة».

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو «الحفاظ على الأدلة ولاتخاذ الإجراءات الصحيحة التي تضمن سلامة مسار التحقيق، حيثُ يتم فحص مسرح الجريمة عن طريق المتخصصين»، مشيرة إلى إخطار النيابة العامة بإعداد محضر من قبل مركز شرطة الصابري لتوضيح كامل تفاصيل مسرح الجريمة.

وأشارت المديرية إلى «نقل الجثمان للمستشفى لعرضه على الطب الشرعي»، و«إحالة المحضر من مركز شرطة الصابري إلى قسم البحث الجنائي للتوسع في جمع الاستدلال» وذلك بأمر من النيابة العامة وبحضور مُدير الأمن شخصياً بمعية رئيس قسم البحث الجنائي وعدة أجهزة أمنية أخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا