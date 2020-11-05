ليبيا الان

الخارجية التركية: سنواصل أداء المهمة التاريخية التي تقع على عاتقنا في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران أمس الأربعاء وفدًا ممن وصفهم بـ”ممثلي الشعب الليبي” .

قيران في تغريدة عبر موقع لتواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، قال إنه استقبل ممثلي قبائل الطوراق والتبو والأمازيغ التي تشكل جزءًا مهمًا من الشعب الليبي وأجرى مشاورات معهم.

وشدد على أن تركيا ستواصل أداء ما وصفها بـ” المهمة التاريخية التي تقع على عاتقها في ليبيا ” من أجل إحلال الأمن والسلام ، والحفاظ على وحدة أراضيها على حد زعمه.

يشار إلى أن تصريحات المسؤول التركي تأتي في ظل وجود آلاف المرتزقة الذين أرسلتهم بلاده من سوريا إلى ليبيا ومن بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمات داعش والقاعدة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تاريخكم اسود فى ليبيا كله مذابح ونهب اموال الشعب الليبى فمن سيسمح لكم بممارسة هذا الدور مرة اخرى انتهى الدرس ياغبى والارض بتتكلم عربى حتى ان النشيد الوطنى الليبى حاليا مؤلفه تونسى وملحنه مصرى هو نفسه ملحن النشيد الوطنى المصرى وهو الموسيقار محمد عبدالوهاب

    رد