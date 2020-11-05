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إحراق متعمد للنخيل في قبرعون يستفز الأهالي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حالة من الفوضى في محلة قبرعون، فوجهاء وأعيان المنطقة والمجلس البلدي بنت بيه يستنكرون الاعتداء على بحيرة مافو ومحروقة وأم الحصان عبر حرق أشجار النخيل المحيطة بالبحيرات.

وقال الوجهاء والأعيان في وقفة احتجاجية على خلفية اعتداء، إن هذه الأعمال تسيئ للمظهر السياحي في المنطقة وتعتبر جريمة بحق البيئة والسكان والوطن ككل.

ولم يطالبوا أهالي المنطقة بالمستحيل، هم فقط يطالبون بالمحافظة على ثروة النخيل لما تمثله من مصدر رزق لهم ولأسرهم ، ولما تمثله كذلك من معلم حي من معالم ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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