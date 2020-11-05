وزير الزراعة يكرم فريق مكافحة السوسة الحمراء في الجفرة

بحضور وزير الزراعة بالحكومة الليبية، حسن الزيداني، أقيم بقاعة الحرية بمدينة هون حفل تكريم قطاع الزراعة ببلدية الجفرة لفريق مكافحة السوسة الحمراء والحشرة القشرية الخضراء التي تصيب أشجار النخيل تقديرا لجهودهم في التصدي لهذه الآفات الزراعية.

هذا وتخلل الحفل الذي ضم رؤساء عدد من الإدارات بوزارة الزراعة ورئيس وأعضاء المجلس التسييري الجفرة وعددا من المزارعين، استعراض المساعي المبذولة على مدار سنة كاملة رغم قلة الإمكانات العملية من المعدات والمبيدات الحشرية والآليات علاوة على أزمة شح الوقود وتنقل المزارعين بشكل دائم بين كافة المناطق بالجفرة.

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