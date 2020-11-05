المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق ونيس بوخمادة

قدم وفد من المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين ترأسه اللواء صالح رجب المسماري، واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الفريق ونيس بوخمادة في منزلهم بمنطقة المقزحة شرق ليبيا.
وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي الفريق ونيس بوخمادة، بمنزل ذويه الكائن بمنطقة المقزحة في ضواحي بنغازي.
ونعى المشير خليفة حفتر، اللواء ونيس بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأحد الماضي، وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش.
ونعى الجيش الليبي القائد العسكري الفقيد، قائلا: «كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا».
وأضاف اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: «ننعى اللواء ونيس ونستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل».
وتناولت عدد من وسائل الإعلام الليبية خبر وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش، مؤكدة أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
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