المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق ونيس بوخمادة

قدم وفد من المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين ترأسه اللواء صالح رجب المسماري، واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الفريق ونيس بوخمادة في منزلهم بمنطقة المقزحة شرق ليبيا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي الفريق ونيس بوخمادة، بمنزل ذويه الكائن بمنطقة المقزحة في ضواحي بنغازي.

ونعى المشير خليفة حفتر، اللواء ونيس بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم باحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأحد الماضي، وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش.

ونعى الجيش الليبي القائد العسكري الفقيد، قائلا: «كان أحد أبطال القوات المسلحة الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا».

وأضاف اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي: «ننعى اللواء ونيس ونستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب فقد كان دائما يتقدم الصفوف لم تغريه المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل».

وتناولت عدد من وسائل الإعلام الليبية خبر وفاة اللواء ونيس عبدالكريم بوخماده المغربي آمر القوات الخاصة الصاعقة بالجيش، مؤكدة أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.