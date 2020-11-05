البكوش: وضع كورونا في ليبيا حرج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش التابع لحكومة الوفاق أن الوضع حرج ولازالت ليبيا في المرحلة الرابعة من انتشار الوباء رغم التحسن الطفيف وذلك بسبب استمرار التجاوزات والاختلاط وفتح قاعات المناسبات الاجتماعية ومراكز الدورات التعليمية والصالات الرياضية والمقاهي وغيرها رغم عدم إعطائها الإذن بالفتح .

وأضاف البكوش خلال مؤتمر صحفي أن الموجة الثانية تنذر بالخطر وقد وصلت في أمريكا إلى 100 ألف حاله في اليوم مبينا أن كورونا وقاية ولا يوجد لها علاج حتى الآن وهو الأمر الذي يستدعي الشعور بالمسؤولية والمحافظة.

وأشار البكوش إلى أن فرق الرصد والمعامل والتحليلات والجهوزية بمراكز العزل تعتبر جيدة حيث جرى عمل 336 ألف تحليل حتى الآن بمعدل 48 ألف تحليل لكل مليون مواطن وهو عدد جيد مقارنة بدول الجوار مبينا أنه يجري العمل حاليا للوصول إلى عشرة آلاف تحليل في اليوم بعد وصول التحليل السريع وهو لا يختلف كثيرا عن تحليل pcr

وبين البكوش أنه تم التواصل مع الرئيس ونقابة الأطباء لمعاملة الأطباء والممرضين الذين توفوا أثناء أداء عملهم كشهداء واجب وحاليا ويجري حاليا إحصائهم.