كرموس: وصول مجلسي النواب والدولة لحل سياسي سريع سيكون سببًا في نجاح اتفاق لجنة العشرة العسكرية

ليبيا – شكّك وصف عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس في دقة التسريبات التي رشحت عن اجتماع بوزنيقة التمهيدي لملتقى تونس.

كرموس قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن التوافق بين أعضاء مجلس النواب والدولة موجود، بدليل أن الفريقين التقيا في المغرب.

وكشف كرموس عن “توافقات جيدة حصلت بين الطرفين في اجتماع بوزنيقة فيما يتعلق بتشكيل الرئاسي ورئيس الحكومة”، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أكد تمسكه بالاستفتاء على الدستور وتجنب أي مرحلة انتقالية أخرى.

كما أضاف: “أتمنى الوصول إلى حل سياسي سريعًا؛ لأنه سيكون سببًا في نجاح اتفاق لجنة العشرة العسكرية عندما ينفذ تحت سلطة حكومة واحدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية