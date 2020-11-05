الحامدي: ليبيا تتعرض لأكبر عملية استهداف لهويتها وتماسكها الشعبي

أكد الكاتب والمفكر الليبي، عمر الحامدي، أن الهوية الليبية راسخة وقديمة ومستقرة منذ بداية التاريخ، مشدد على أن الشعب الليبي شعب واحد.

وقال الحامدي في تصريحات صحفية إن ليبيا دولة عريقة كانت على الدوام متماسكة رغم ما بها من تباينات واختلافات وذلك لوعي القبائل الليبية بضرورة الوحدة والتماسك.

وأضاف الحامدي أن ما يقال عن وجود أقليات في ليبيا تعاني مثل الليبيين ذو الأصول الأمازيغية أو ذوي الأصول الطارقية وغيرها غير صحيح.

وتابع الحامدي أن ليبيا تتعرض لأكبر عملية استهداف لهويتها وتماسكها الشعبي، مؤكدا عدم وجود دعم دولي من أجل إنقاذ البلاد من التدخل التركي القطري وتنظيم الإخوان الإرهابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24