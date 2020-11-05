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الحامدي: ليبيا تتعرض لأكبر عملية استهداف لهويتها وتماسكها الشعبي

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الكاتب والمفكر الليبي، عمر الحامدي، أن الهوية الليبية راسخة وقديمة ومستقرة منذ بداية التاريخ، مشدد على أن الشعب الليبي شعب واحد.

 وقال الحامدي في تصريحات صحفية إن ليبيا دولة عريقة كانت على الدوام متماسكة رغم ما بها من تباينات واختلافات وذلك لوعي القبائل الليبية بضرورة الوحدة والتماسك.

وأضاف الحامدي أن ما يقال عن وجود أقليات في ليبيا تعاني مثل الليبيين ذو الأصول الأمازيغية أو ذوي الأصول الطارقية وغيرها غير صحيح.

وتابع الحامدي أن ليبيا تتعرض لأكبر عملية استهداف لهويتها وتماسكها الشعبي، مؤكدا عدم وجود دعم دولي من أجل إنقاذ البلاد من التدخل التركي القطري وتنظيم الإخوان الإرهابي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كلامك صحيح ولكن السبب الرءيسي لهذا التباعد الثقافي والاجتماعي هو الاعلام الليبي المحلي – الاعلام الحالي ان صح التعبير يعتبر إعلام ركيك ولا يقترب من المواطن ومن الثقافات الليبية بعمق ولا يمس المجتمع ولا يوجد إعلاميين محليين يمتلكون المقدرة على الاقتراب من الثقافات الليبية وعرضها بالشكل الصحيح من الموروث الزراعي والفلاحي والمجتمع الريفي مثلا …!!!
    يوجد أودية جميلة في ليبيا فيها رعاة المواشي وحياة هادءةً وطبيعية وبعيدة كل البعد عن ضوضاء وضغوطات المدن –
    الاعلام الليبي اصبح إعلام لا يصل للبيت الليبي ولا تستطيع الاسرة الليبية ان تشري الشاي على اي برنامج من البرامج التي تعرض الان –
    وهذا نوع من التفكك الاجتماعي الذي سببه التحزب والاحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون .
    نتمنى ان نرى شيء بسيط وجذاب في الإذاعة المرءية الليبية . ونتمنى ان يكون هناك إعلاميين طبيعيين يمتلكون السجية للتعامل مع الكاميرا والتعامل مع التقارير الإعلامية داخل المجتمع الليبي بجميع طوائفه ويستطيعون إبراز الصورة الليبية بالشكل الطبيعي الجميل واللغة الدارجة بدون استعراضات او اي التباسات اخرى .
    ومازال تشوف كان عينك حية – إنجازات كبييييرة للثورة الليبية .

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