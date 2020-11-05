المهدوي: وليامز مُصرّة على إيجاد حل سلمي في ليبيا

قال المهتم بالشأن العام أحمد المهدوي، إن تصريحات المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تشير إلى أنها مصرة على إيجاد حل سلمي في ليبيا وتطبيق ببنود جنيف وأنها فعليا تسعى لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأضاف المهدوي، خلال مداخلة عبر برنامج LIVE على قناة 218NEWS، الخميس، ومع اتفاق اللجنة عسكرية 5+5 ووجود لجنة فنية فعلية تبدأ عملها بداية من الأسبوع القادم لتنفيذ بنود الاتفاق، تظل المشكلة الرئيسية هي الوجود التركي في قاعدة الوطية وفي غرب ليبيا وعديد التدخلات الأخرى.

وأشار المهدوي إلى أن وليامز قامت في وقت سابق بزيارة تركيا أوضحت وجهة نظرها لوزير الخارجية التركي بضرورة سحب القوات التركية من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وهو ما يجعل تركيا قد تعيد النظر في تصريحاتها السابقة والرافضة لاتفاقات جنيف 5+5.

ولفت إلى أن تصريحات وليامز مؤخرا تدل على أن هناك من يحرّض فعليا ضد هذا الاتفاق سواء كان عن طريق خطاب الكراهية أو عن طريق تحريض بعض الجماعات أو المجموعات المسلحة بالانقلاب على هذا الاتفاق وعلى رأسهم المفتي المعزول “الصادق الغرياني”، إضافة إلى بعض المعرقلين الذين وجدوا أنفسهم خارج المشهد السياسي وهم يسعون فعليا إلى تخريب هذا الاتفاق والتشكيك به.

وأوضح المهدوي أن الإرادة الدولية الآن أصبحت موجود وجادة من أجل تطبيق بنود الاتفاق حيث أن التربة أصبحت خصبة لأي اتفاق سياسي والطريق ممهدة للاجتماع في تونس لإيجاد حل، كون أن أصعب مرحلة هي المرحلة العسكرية تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية