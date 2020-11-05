وزير الصحة يتفقد الاستعدادات لافتتاح مستشفى طب وجراحة العيون بنغازي

بنغازي 05 نوفمبر 2020 (وال)- أجرى معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، زيارة تفقدية لأعمال التوسعة والإنشاء والتطوير بمستشفى طب وجراحة العيون بنغازي، تمهيدًا لافتتاحه في الأول من شهر يناير.

هذا ويرافق معالي الوزير في زيارته؛ مدير عام المستشفى الدكتور سليمان نشاد، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى الدكتور عبد الرحمن الهدار.

وأطلع معالي الوزير خلال جولته داخل المستشفى، على التجهيزات المباني والإنشاءات، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، والوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، إلى جانب تفقده إلى جودة التنفيذ وحالة الجهوزية الكاملة.

وأكد الوزير على أهمية سرعة الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة، لافتتاح المستشفى في الوقت القريب، بهدف البدء في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين في أقرب وقت ممكن، لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوى طموح المواطن الليبي.

من جانبه، قال مدير إدارة المشرعات بالوزارة إنه جاري العمل حاليًا لتجهيز باقي المتطلبات؛ وذلك قُبيل موعد افتتاح المستشفى وفقًا للمواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة.

يُشار إلى أن السعة السريرية لمستشفى طب وجراحة العيون بنغازي تتجاوز الــ 120 سريرًا. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال