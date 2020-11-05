عاجل // البكوش: لازلنا في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا ولا زال الوضع حرجا

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا، خليفة البكوش، اليوم الخميس، إن ليبيا لازالت في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن الوضع لازال حرجا رغم وجود بعض التحسن مقارنة بالأسبوع الماضي.

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