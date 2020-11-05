ليبيا الان

رئيس اللجنة الاستشارية بـ”الوفاق”: ليبيا لا تزال في المرحلة الرابعة من انتشار كورونا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية العليا التابعة لحكومة الوفاق، إن ليبيا لا تزال في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا، ولا زال الوضع حرجا، رغم وجود بعض التحسن مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف البكوش في تصريحات اليوم الخميس: “أجرينا حتى الآن أكثر من 336 ألف تحليل في عموم ليبيا بمعدل 48 ألف تحليل لكل مليون”، وتابع: “نسعى للوصول إلى 10 آلاف تحليل في اليوم خلال المدة المقبلة”، على حد زعمه.

واشار رئيس اللجنة إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي للوفاق فائز السراج وافق على اعتبار من توفوا من الأطباء بفيروس كورونا شهداء واجب وأنهم بصدد إحصائهم” على حد ادعائه.

 

الوسوم

كورونا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك