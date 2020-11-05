رئيس اللجنة الاستشارية بـ”الوفاق”: ليبيا لا تزال في المرحلة الرابعة من انتشار كورونا

قال خليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية العليا التابعة لحكومة الوفاق، إن ليبيا لا تزال في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا، ولا زال الوضع حرجا، رغم وجود بعض التحسن مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف البكوش في تصريحات اليوم الخميس: “أجرينا حتى الآن أكثر من 336 ألف تحليل في عموم ليبيا بمعدل 48 ألف تحليل لكل مليون”، وتابع: “نسعى للوصول إلى 10 آلاف تحليل في اليوم خلال المدة المقبلة”، على حد زعمه.

واشار رئيس اللجنة إلى أن “رئيس المجلس الرئاسي للوفاق فائز السراج وافق على اعتبار من توفوا من الأطباء بفيروس كورونا شهداء واجب وأنهم بصدد إحصائهم” على حد ادعائه.