في جلسة تشاورية ببوزنيقة.. وفدا النواب و«الدولة» يؤكدان أهمية الحوار السياسي

أكد ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الحوار السياسي «أهمية الحوار السياسي واستعدادهم لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه»، وذلك في ختام جلسة تشاورية في مدينة بوزنيقة المغربية عقدت على مدى يومين.

وحسب بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الخميس، فقد عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة جلسة تشاورية بضواحي العاصمة المغربية الرباط يومي 4 و5 من شهر نوفمبر 2020 في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب والذي سينعقد في الجمهورية التونسية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وخلص فريقا الحوار، خلال جلسة المشاورات إلى «أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي»، و«تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري».

وحسب البيان، ناقش الجانبان «كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة»، و«الاتفاق على اليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي»، و«المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية و أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية».

وفي أكتوبر الماضي، أكد وفدا المجلسين في بيان مشترك، اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة والتي «توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية».

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