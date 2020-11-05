شحنة بنزين يصل العوينات بعد غياب طويل

بعد غياب استمر لشهر، وصل إلى محطة 715 في منطقة العوينات صهريج وقود حامل على متنه 50 ألف لتر من مادة البنزين.

واصطف أهالي المنطقة في طوابير طويلة انتظاراً لوصول دورهم لتعبئة سيارتهم، حيث تعمل اللجنة المشرفة على المحطة على تنظيم عملية التوزيع بتعبئة 50 لترا لكل سيارة.

وعبر مواطنون عن استيائهم من كمية الوقود المحددة لهم وسط غياب متكرر للبنزين يستمر لأسابيع ووصول الوقود في السوق السوداء إلى أكثر من 80 دينارا للجالون سعة 20 لترا.

وهذا هو الحال الذي يعيشه المواطن في مدن الجنوب منذ سنوات ويبقى الوقود هو أكبر همومهم نتيجة تباعد المسافات بين مدنه وقراه ما يجعل سيارته الخاصة هي السبيل الوحيد للوصول إلى مقصده.

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