الصحة العالمية: أكثر من 250,000 طفل وطفلة في ليبيا معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في اللقاحات

أصدرت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بياناً مشتركاً، أكدتا خلاله أن أكثر من 250,000 طفل وطفلة معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات في ليبيا، مؤكدة أن هناك نقص حاد في اللقاحات الأساسية، وهو ما يهدد صحة الأطفال في ليبيا.

وأوضحت اليونيسيف، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، أدى النقص غير المسبوق في اللقاحات في ليبيا إلى تعطيل جداول تطعيم الأطفال وتعريضهم لخطر المرض والوفاة، حيث كان هناك انخفاض مقلق في عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات المنقذة للحياة على مستوى العالم.

ولفتت المنظمة، إلى أنه في ليبيا، كان هذا الانخفاض نتيجةً مباشرة لوباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الحدود الدولية وفرض القيود على التنقل وتأخير شراء اللقاحات وتوزيعها، كما أُجبِرت العديد من مراكز التطعيم على الإغلاق بسبب نقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين.

وقالت المنظمة، أن تقييم حديث لـ 200 موقع من أصل 700 مركز تطعيم في ليبيا، أجراه المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، كشف عن أن جميع المراكز الـ 200 قد نفد مخزونها من لقاحات السل ولديها كميات محدودة للغاية من اللقاح سداسي التكافؤ.

وطالبت المنظمتان، السلطات الليبية بضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم في البلاد، فقالت إليزابيث هوف، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إن اللقاحات هي واحدة من أهم تدخلات الصحة العامة على مستوى العالم، حيث يحمي اللقاح الأطفال من الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ويقلل من وفيات الأطفال.

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