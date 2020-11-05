المشير خليفة حفتر يستقبل وفداً من مشائخ قبيلة المقارحة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في مكتبه، بمقر القيادة العامة اليوم الخميس، وفداً من مشائخ قبيلة المقارحة.

جدد وفد القبيلة، دعمه الكامل للقيادة العامة في مسيرتها الظافرة في الحرب على الإرهاب وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد.

وشددوا على كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً.

كما أثنى القائد العام، خلال هذا اللقاء، على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية الشريفة بشكل عام وقبيلة المقارحة المجاهدة بشكل خاص.

وأكد المشير خليفة حفتر، في ذات الوقت، على شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، قد أصدر تعليماته، في وقت سابق، بتشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتعمل هذه الغرفة وفقاً لما حدده القرار من اختصاصات تتمثل في الآتي :

1- إحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته والتأكد من سيادة القانون .

2- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة بنغازي .

3- التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتأمين الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية ذات العلاقة وتشكيل مفارز للتصدى لأي قوة متمردة أو مخالفة للتعليمات .

4- إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات .

5- الحد من الظواهر السلبية والتهريب .

6- القبض على المطلوبين قضائياً .

7- تنفيذ تعليمات القائد العام بخصوص إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت أملاك خاصة أو عامة وخاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية وبعض الأفراد .

8- المحافظة على الأهداف الحيوية وحماية الأملاك الخاصة والعامة .

9- فرز دوريات في المفترقات والطرق الرئيسية .