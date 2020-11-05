هذا ما جاء في لقاء حفتر بوفد من قبيلة المقارحة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 November, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن القائد العام خليفة ابو القاسم حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة صباح هذا اليوم وفداً من مشائخ قبيلة المقارحة لتباحث آخر المستجدات في الساحة الليبية.

وقالت شعبة الإعلام العربي إن اللقاء تناول فرض الأمن في مختلف مناطق البلاد، “حيث أكد الحاضرون على كامل تقديرهم لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً”، وعلى دعمهم لقيادة الجيش في مسيرة الحرب على الإرهاب.

من جانبه أثنى القائد العام “على الدور الكبير الذي تلعبه كافة القبائل الليبية الشريفة بشكل عام وقبيلة المقارحة المجاهدة بشكل خاص… معبرا عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة في سبيل دعم القوات المسلحة العربية الليبية”.