نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مشاكل التي تُواجه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

بنغازي 05 نوفمبر 2020 (وال)- عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري، اجتماعًا ضم عدد من مديري العام ومديري الإدارات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

هذا وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الملفات أهمها الصعوبات التي تُواجهها مناطق بلديات: سرت، خليج السدرة، فيما يتعلق بالإمداد المائي، إلى جانب عرض إدارة الجهاز بهذا الشأن؛ عرضًا مرئيًا يُوضح الكميات المنتجة من المياه وأسس توزيعها.

كما تم طرح المشاكل التي تعترض إدارة الجهاز، والتي تُؤثر على منظومات نقل المياه والمتعلقة بالتعديات المستمرة، والتخريب وإقامة الوصلات غير الشرعية على خطوط نقل المياه.

وقد خلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات أهمها:

يُشار إلى أن اجتماع الذي عقد الخميس بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حضره كل من: معالي الوزير الشؤون الاجتماعية السيدة فتحية حامد، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والسيد وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس جهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطي، ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومدير إدارة المشروعات بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية. (وال- بنغازي) هــ أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال