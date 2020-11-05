السيسي يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة تطورات الأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن السيسي أكد على أهمية استغلال قوة الدفع التي تولدت خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي وفق مقررات مسار برلين وإعلان القاهرة.

وأضاف البيان أن السيسي شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24