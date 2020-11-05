البدري: الليبيون قادرون على حل مشاكلهم واجتماع غدامس سيكون ناجحا

أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية، عبد السلام البدري، عن ثقته في نجاح اجتماعات العسكريين الليبيين والتي عقدت في مدينة غدامس، مؤكدا قدرة الليبيين على حل مشاكلهم بأنفسهم.

البدري وفي تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم، قال إن اجتماع العسكريين الليبيين في غدامس هو الأمر الطبيعي وربما الوحيد في كل ما يدور الآن في الساحات الدولية، فالمشكلة ليبية ولا أحد يعرفها أكثر من الليبيين.

وشدد البدري على أهمية منع التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدا أن اجتماع غدامس سيكون ناجحا على الرغم من صعوبة بنوده، فإخراج المستعمر التركي والمرتزقة الأجانب يحتاج إلى دعم وجدية دولية وليس لقرار من المجتمعين، حسب قوله.

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