شركة البريقة تبحث تحديات تزويد محطات الكهرباء بالوقود

عُقِدَ يوم الاربعاء الموافق 04 نوفمبر 2020 ، الاجتماع الفني لشركة البريقة لتسويق النفط، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير بالعاصمة الليبية طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف، بحضور عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، ورئيس لجنة الادارة بشركة البريقة لتسويق النفط ابراهيم ابوبريدعة، واعضاء لجنة الادارة بالشركة فرج الجعيدي عضو اللجنة للعمليات والموارد البشرية، و عبدالرحمن العبيدي عضو اللجنة للهندسة والمشروعات وتقنية المعلومات، ومفتاح الاصقع عضو اللجنة للمالية والتجارية.

تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها، وحرصت على تنفيذها بكافة مواقعها المختلفة منذ بداية انتشار الوباء، بحسب بيان المؤسسة.

وتم التطرق إلى عمليات التزويدات من المحروقات والمشتقات وتوزيعها وتوفيرها في كل ربوع البلاد والسعات التخزينية للمنتجات النفطية رغم كل التحديات، بالإضافة الى عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود وباقي المستهلكين، ونوقشت ايضاً المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا للبيان.

كما تم عرض نشاط الصيانة لكل مستودعات الشركة بجميع مناطق ليبيا والتي نُفِذَت بحرفية ومهنية عالية بسواعد ليبية في ظروف صعبة للغاية، مما ساهم في تحسين وتشغيل آمن، وكذلك ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 ، وملخّص الميزانيات، بحسب إدعاء البيان.

كما قام رئيس لجنة إدارة الشركة ابراهيم ابوبريدعة بعرض الخطة الطموحة للنهوض بالشركة والتي تتوافق مع خطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة.

وفي ختام الاجتماع تقدّم عضو مجلس الإدارة جادالله العوكلي بالشكر والثناء إلى رئيس وأعضاء لجنة الادارة بشركة البريقة، وجميع العاملين بها، على ما بذلوه من جهد استثنائي في تنفيذ بعض من المشاريع ذاتياً وبسواعد ليبية، واستمرار الشركة في أعمالها رغم كل الظروف في كل أنحاء ليبيا.

حضر الاجتماع كل من، مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات ومدراء الادارات والمختصين بالمؤسسة، والمدراء العموم ومدراء الادارات والمختصين لدى شركة البريقة، ومندوببن عن شركة تقنية ليبيا للاعمال الهندسية ومعهد النفط الليبي.