دندياس: تركيا تقوم بنقل الإرهابيين من سوريا وليبيا إلى القوقاز

دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى فرض حظر على بيع الأسلحة الألمانية إلى تركيا، حيث ناقش مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والعديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس البرلمان، ڤولڤغانغ شوبل، ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ، غونتر كريشباوم، الوضع غير المستقر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأثار دندياس، مسألة الغواصات الألمانية من النوع 214، التي هي قيد الإنشاء حاليًا بهدف تسليمها إلى تركيا، والتي تهدد بالإخلال بتوازن القوى في شرق البحر المتوسط.

ولفت دندياس، إلى تأثير السلوك التركي الاستفزازي على جبهات مختلفة، من ليبيا وسوريا والعراق، مشيراً إلى أن الخطر التركي الكبير متمثل في نقل الجهاديين من سوريا إلى ليبيا ومن ليبيا إلى القوقاز، ورفض تركيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات بموجب القانون الدولي حول المناطق البحرية، مؤكداً أنها دولة هجومية.

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